В Петербурге раскрыли убийство 30-летней давности

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники УМВД России по Приморскому району смогли раскрыть убийство, совершенное в августе 1993 года. Тогда в подъезде дома 16 по Серебристому бульвару с многочисленными ножевыми ранениями был обнаружен труп мужчины, однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (убийство).

В ходе работы по делу полицейским удалось воссоздать картину случившегося и установить личность подозреваемого. Им оказался 61-летний житель Кировского района Петербурга. Было установлено, что много лет назад у подозреваемого с погибшим произошла ссора, в ходе которой он убил своего обидчика и скрылся.

Вчера, 1 ноября 2024 года он был задержан и помещен в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.