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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли убийство 30-летней давности

В Петербурге раскрыли убийство 30-летней давности

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Опубликовал: Anton78
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Telegram
В Петербурге раскрыли убийство, совершенное более 30 лет назад

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники УМВД России по Приморскому району смогли раскрыть убийство, совершенное в августе 1993 года. Тогда в подъезде дома 16 по Серебристому бульвару с многочисленными ножевыми ранениями был обнаружен труп мужчины, однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (убийство).
В ходе работы по делу полицейским удалось воссоздать картину случившегося и установить личность подозреваемого. Им оказался 61-летний житель Кировского района Петербурга. Было установлено, что много лет назад у подозреваемого с погибшим произошла ссора, в ходе которой он убил своего обидчика и скрылся.
Вчера, 1 ноября 2024 года он был задержан и помещен в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Источник: ГУ МВД
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