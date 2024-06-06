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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад

В Петербурге раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад

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Опубликовал: Anton78
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Угрозыск Петербурга раскрыл убийство, совершенное 18 лет назад

В результате проводимых мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники УУР ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти раскрыли убийство, совершенное в начале 2000-х.
В ноябре 2006 года на центральной аллее парка «Сосновая поляна» был обнаружен труп 35-летней гражданки одного из государств ближнего зарубежья с множественными ножевыми ранениями.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось воссоздать картину убийства и установить личности подозреваемых.
Ими оказались 43-летний брат погибшей, ныне проживающий в одном из южных регионов России и его 42-летний знакомый.
29 мая 2024 года одного из подозреваемых задержали в ходе служебной командировки.
Вчера, 5 июня в городе Электросталь Московской обалсти задержали второго фигуранта.
Обоих поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район убийство ножевое ранение
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