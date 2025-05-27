В Ленобласти бетономешалка упала с моста через реку Странница. Водитель погиб

27 мая, в полдень, на 55-ом километре трассы «Пески-Сосново-Подгорье» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобетоносмесителя, по пока не выясненным обстоятельствам, потерял контроль над транспортным средством. В результате неуправляемый автомобиль совершил столкновение с ограждением моста, после чего произошло падение автомашины в реку Странница.

К сожалению, водитель скончался непосредственно на месте происшествия до прибытия экстренных служб.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку по факту данного ДТП.