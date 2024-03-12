В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"

Сегодня днем, 12 марта 2024 года около 13 часов 15 минут на 61 километре трассы «А-120» "Южное полукольцо" в Гатчинском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя автомобилем "Рено", совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес" с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя.

После столкновения с автопоездом "Рено" совершил столкновение с автомобилем "Фиат", управлявшийся также 37-летним.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Рено" скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.