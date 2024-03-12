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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"

В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 61 километре автодороги "А-120 в Ленобласти

Сегодня днем, 12 марта 2024 года около 13 часов 15 минут на 61 километре трассы «А-120» "Южное полукольцо" в Гатчинском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя автомобилем "Рено", совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес" с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя.
После столкновения с автопоездом "Рено" совершил столкновение с автомобилем "Фиат", управлявшийся также 37-летним.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Рено" скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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