На Пушкинской улице задержали подозреваемого в грабеже

В полицию Центрального района 28 апреля, около 15 часов 15 минут поступило заявление от 56-летнего мужчины. Он рассказал стражам порядка, что днём ранее, примерно в 12 часов 20 минут, в проходной арке дома номер 18 на Пушкинской улице на него напал неизвестный. Злоумышленник ударил его по голове, а затем стащил с пальца кольцо, оцененное в 630 тысяч рублей, и убежал.

После инцидента пострадавший обратился за помощью в травмпункт, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние мужчины было признано удовлетворительным, и его отправили на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по статье 161, часть 2 УК РФ (грабёж).

В результате оперативных действий 29 апреля возле дома номер 11 на Пушкарской улице подозреваемый в совершении этого преступления был пойман и доставлен в отделение полиции.

Оказалось, что нападавший – 34-летний мужчина без постоянного места жительства и работы. Его поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 УПК РФ.