В деревне Скотное мигрант ранил ножом соотечественника

В ночь на 6 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила телефонограмма о том, что днем ранее к ним с ножевым ранением самостоятельно обратился 46-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, работающий электромонтером.

Пострадавший, состояние которого медики оценили, как средней степени тяжести, рассказал, что его ударил ножом знакомый возле магазина в деревне Скотное.

Вчера вечером, 6 ноября около 18 часов 30 минут сотрудники полиции в деревне Скотное Всеволожского района Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержали 53-летнего соотечественника потерпевшего, работающего подсобным рабочим.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Задержанного поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.