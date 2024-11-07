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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Скотное мигрант ранил ножом соотечественника

В деревне Скотное мигрант ранил ножом соотечественника

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подсобного рабочего из Центральной Азии, подозреваемого в магазинной поножовщине в Скотном

В ночь на 6 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила телефонограмма о том, что днем ранее к ним с ножевым ранением самостоятельно обратился 46-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, работающий электромонтером.
Пострадавший, состояние которого медики оценили, как средней степени тяжести, рассказал, что его ударил ножом знакомый возле магазина в деревне Скотное.
Вчера вечером, 6 ноября около 18 часов 30 минут сотрудники полиции в деревне Скотное Всеволожского района Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержали 53-летнего соотечественника потерпевшего, работающего подсобным рабочим.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Задержанного поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ножевое ранение мигранты
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