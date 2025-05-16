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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино конфликт мужчин закончился стрельбой из аэрозольного пистолета

В Мурино конфликт мужчин закончился стрельбой из аэрозольного пистолета

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Всеволожска задержали подозреваемого в применении аэрозольного пистолета в ходе конфликта

Накануне вечером, 15 мая около 21 часа, в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило экстренное сообщение. Согласно поступившей информации, возле дома номер 27/7, расположенного на улице Шувалова в городе Мурино, неизвестный злоумышленник произвел выстрел в лицо мужчине, после чего скрылся с места преступления на автомобиле марки «Мерседес».

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, в ходе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий, задержали по подозрению в совершении данного преступления 35-летнего гражданина, проживающего в этом же доме. Установлено, что задержанный в результате внезапной ссоры с неустановленным лицом применил против него аэрозольное устройство самообороны модели «Пионер».

Предмет, использованный при нападении, был изъят сотрудниками правоохранительных органов в качестве вещественного доказательства.

Пострадавший, мужчина 35 лет, с серьезной травмой глаза был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее данное деяние как хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, стрельба
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