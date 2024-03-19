В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве таксиста

Накануне ночью, 18 марта 2024 года около 02 часов 15 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступила информация от диспетчера службы такси «35000» о том, что пропала одна из машин такси. Другой водитель обнаружил автомобиль в СНТ «Урожай» в деревне Гостицы, и внутри труп водителя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в автомобиле «Лада Ларгус», на водительском сидении обнаружили труп собственника, 64-летнего жителя города Сланцы, с колото-резаными ранами шеи, груди и рук.

Следователи СК по Сланцевскому району Ленобласти возбудили уголовное дело по факту убийства.

Вчера вечером, около 16 часов в своей квартире на Молодежном проспекте в городе Сланцы по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 23-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи.