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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка и ее мать из Всеволожска перевели мошенникам 6 миллионов рублей

Пенсионерка и ее мать из Всеволожска перевели мошенникам 6 миллионов рублей

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские расследуют мошенничество, жертвами которого стали пенсионерка из Всеволожска и ее пожилая мать

Вчера, 25 мая в правоохранительные органы Всеволожского района Ленобласти поступили заявления о мошеннических действиях от двух жительниц дома номер 3 по улице Балашова, расположенного в городе Всеволожск. Первая заявительница – женщина 58 лет, а вторая – ее 78-летняя мать.

Согласно показаниям потерпевших, они стали жертвами обмана, осуществленного злоумышленниками. Первоначальный контакт был установлен с пожилой женщиной под предлогом проведения работ по замене пломб на приборах учета. Впоследствии мошенники проинформировали пенсионерку о несанкционированном доступе к ее учетной записи на портале «Госуслуги».

Дочь пенсионерки, присутствовавшая при разговоре, не только не смогла предотвратить развитие ситуации, но и сама вступила в общение со злоумышленниками, попросив проверить ее личный кабинет на предмет взлома. Получив аналогичное сообщение о взломе аккаунта, женщина, следуя инструкциям звонившего, поспешила снять денежные средства со своих счетов и перевести их на так называемый «безопасный» счет.

В результате действий мошенников, общая сумма ущерба, нанесенного пенсионеркам, составила 6 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как мошенничество. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, мошенничество, пенсионеры
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