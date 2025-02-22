Пенсионерка из Всеволожска отдала мошенникам более 7 млн рублей

Накануне вечером, 21 февраля около 20 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 74-летней жительницы дома 24 по Ленинградской улице города Всеволожск. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что ей с 6 по 18 февраля звонили неизвестные и, путем обмана, убедили в несколько этапов передать курьерам денежные средства "для их перемещения в хранилище".

В итоге, доверившись телефонным аферистам пенсионерка передала мошенникам 7 078 000 рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).