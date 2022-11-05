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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Сиверский пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей

В поселке Сиверский пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Гатчинском районе Ленобалсти пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей

Вчера около 14 часов к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 86-летняя жительница поселка Сиверский. Пожилая женщина сообщила правоохранителям о том, что накануне ей домой позвонила неизвестная и сообщила, что дочь якобы попала в ДТП. Телефонная собеседница настаивала, что пострадавшему необходима денежная компенсация.

Следуя инструкциям, пенсионерка передала курьеру около 300 тысяч рублей. За деньгами приехал худощавый мужчина в черной куртке. На вид гостю не больше 30 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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