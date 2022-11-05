В поселке Сиверский пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей

Вчера около 14 часов к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 86-летняя жительница поселка Сиверский. Пожилая женщина сообщила правоохранителям о том, что накануне ей домой позвонила неизвестная и сообщила, что дочь якобы попала в ДТП. Телефонная собеседница настаивала, что пострадавшему необходима денежная компенсация.

Следуя инструкциям, пенсионерка передала курьеру около 300 тысяч рублей. За деньгами приехал худощавый мужчина в черной куртке. На вид гостю не больше 30 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).