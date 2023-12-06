Пенсионерка из Сертолово перевела телефонным мошенникам 840 тысяч рублей

В Сертолово, 70-летняя женщина столкнулась с необычным случаем и решила сообщить об этом полицейским Всеволожска. Пенсионерке позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником банка ВТБ, и утверждал, что на ее счету происходит попытка кражи накопленных средств. Поверив этой истории о риске, она решила принять меры и отправилась к банкомату, где перевела 840 тысяч рублей на указанные счета.

После того, как пенсионерка рассказала свою историю полиции Всеволожска, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас правоохранительные органы активно выясняют обстоятельства произошедшего и пытаются выследить злоумышленников. Этот случай является лишь одним из многих примеров мошенничества, с которыми люди сталкиваются в современном мире. К сожалению, мошенники постоянно совершенствуют свои методы и находят новые способы обмана людей. Их целью часто являются пожилые люди, которые могут быть более уязвимыми и склонными к доверчивости. Чтобы защитить себя от подобных мошеннических схем, важно быть внимательным и осторожным. Никогда не следует доверять незнакомым людям, особенно если они требуют ваших финансовых данных или переводов денег. В случае сомнений всегда лучше обратиться в официальные органы или банк напрямую, чтобы удостовериться в подлинности запроса. Банки и правоохранительные органы также предпринимают меры для борьбы с мошенничеством. Они информируют своих клиентов о возможных схемах обмана и регулярно проводят обучающие программы, чтобы повысить осведомленность о мошеннических методах.

Необходимо быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Если у вас возникли подозрения, лучше всего проконсультироваться с профессионалами или обратиться в полицию.