ента новостей

13:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поножовщине
13:34
В Пушкине задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
13:23
Киностудия «Ленфильм» начала съемки фильма «Снег пригнул бамбук»
13:13
В преддверии новогодних праздников мошенники придумали новую схему обмана
13:01
Презентация книги «Террор. Кому и зачем он нужен» Николая Старикова
10:50
Пенсионерка из Сертолово перевела телефонным мошенникам 840 тысяч рублей
10:38
Полиция Гатчины возбудила дело после пропажи кошелька у пенсионерки
10:19
В Петербурге две девочки стали жертвами сексуальных домогательств
09:42
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо
00:04
СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» и сразу 15 шайб в столичном дерби «Спартака» и «Динамо»
20:35
Поэтический международный конкурс чтецов «Живая классика» объявил имена победителей 2023 года
20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
16:31
Неудачный заполярный выезд петербургского «Кристалла» в мини-футбольной Суперлиге: два поражения от «Норильского никеля»
15:57
Подъём петербургского хоккейного «Динамо» при Владимире Крикунове – четыре победы подряд в матчах чемпионата ВХЛ
15:13
Федеральная инициатива об ответственности чиновников за незаконные решения внесена в ЗакС Петербурга
14:46
Награды Правительства Петербурга вручили лучшим волонтерам и добровольческим организациям
14:27
Председателем комитета по природным ресурсам Ленобласти назначен Федор Стулов
14:22
Президент Нигерии призывает к расследованию гибели 85 мирных жителей в результате нападения беспилотника
14:02
Александр Беглов подписал закон о бюджете города на ближайшие три года
13:53
Аллею сквера Блокадников осветило новое наружное освещение
13:33
Стенд Санкт‑Петербурга получил награду на Международной выставке-форуме "Россия"
13:17
Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов удостоен ордена Дружбы
13:00
Выставка «Художники России – Героям Отечества»
12:52
В Петербурге прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов
12:43
В Думу внесен законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных
12:24
В Приморском районе пенсионерка перевела «брокерами» 6 млн рублей
12:18
В Кировском районе пенсионер перевел телефонным мошенникам 9,4 млн рублей
21:52
Волейбольная «Ленинградка» с одинаковым счётом 3–1 выиграла у «Динамо-Метара» и «Динамо-Ак Барса» и закрепилась на второй строчке таблицы Суперлиги
21:19
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков вместе с шахматными «коммунистами» стал победителем Первого командного кубка России, а Дарья Юрасова выиграла рапид в Югре
19:15
"Елка мира" появилась в Главном штабе Эрмитажа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Сертолово перевела телефонным мошенникам 840 тысяч рублей

Пенсионерка из Сертолово перевела телефонным мошенникам 840 тысяч рублей

0
72
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Во Всвеоложском районе Ленобласти пенсионерка перевела телефонным мошенникам 840 тысяч рублей

В Сертолово, 70-летняя женщина столкнулась с необычным случаем и решила сообщить об этом полицейским Всеволожска. Пенсионерке позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником банка ВТБ, и утверждал, что на ее счету происходит попытка кражи накопленных средств. Поверив этой истории о риске, она решила принять меры и отправилась к банкомату, где перевела 840 тысяч рублей на указанные счета.

После того, как пенсионерка рассказала свою историю полиции Всеволожска, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас правоохранительные органы активно выясняют обстоятельства произошедшего и пытаются выследить злоумышленников. Этот случай является лишь одним из многих примеров мошенничества, с которыми люди сталкиваются в современном мире. К сожалению, мошенники постоянно совершенствуют свои методы и находят новые способы обмана людей. Их целью часто являются пожилые люди, которые могут быть более уязвимыми и склонными к доверчивости. Чтобы защитить себя от подобных мошеннических схем, важно быть внимательным и осторожным. Никогда не следует доверять незнакомым людям, особенно если они требуют ваших финансовых данных или переводов денег. В случае сомнений всегда лучше обратиться в официальные органы или банк напрямую, чтобы удостовериться в подлинности запроса. Банки и правоохранительные органы также предпринимают меры для борьбы с мошенничеством. Они информируют своих клиентов о возможных схемах обмана и регулярно проводят обучающие программы, чтобы повысить осведомленность о мошеннических методах.

Необходимо быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Если у вас возникли подозрения, лучше всего проконсультироваться с профессионалами или обратиться в полицию.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-10-2022, 13:47
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 965,5 тысяч рублей
22-06-2023, 10:48
Жительница Мурино перевела мошенникам более 100 тысяч рублей
14-12-2022, 18:03
Пенсионерка из деревни Старая перевела мошенникам почти 650 тысяч рублей
20-01-2023, 12:16
Пенсионерка из Сертолово перевела мошенникам 250 тысяч рублей
28-01-2021, 13:44
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3 миллионов рублей
17-09-2022, 11:49
В Сертолово пенсионерка перевела телефонным аферистам полмиллиона рублей

Происшествия на дорогах

0
139
Вчера, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
175
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
307
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
0
282
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
Наверх