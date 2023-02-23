Во Всеволожске пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей

Накануне вечером к полицейским Всвеволожского района Ленинградской области обратилась 68-летняя жительница города Всеволожск. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что на днях ответила на звонок неизвестного, который представился сотрудником банка ВТБ.

Телефонный собеседник сообщил пожилой женщине, что со счета пенсионерки якобы пытаются вывести деньги. Чтобы сохранить сбережения, рекомендовал оформить переводы на "безопасные" счета. Следуя инструкции, женщина перевела мошенникам 300 тысяч рублей.

По данному факту полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.