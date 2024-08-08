В Петербурге мошенники украли 40 миллионов рублей у пожилой петербурженки

Вчера, 7 августа 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 81-летней сотрудницы Института проблем региональной экономики Российской академии наук, проживающей в дома 13 по улице Черняховского.

Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что с марта по июнь 2024 года ей звонили неизвестные и сообщали о, якобы, мошеннических действиях с доверенностями, выписанными на её имя.

Поверив телефонным мошенникам, женщина сообщила звонившим свои паспортные данные, а также данные для доступа в личный кабинет.

Впоследствии с её счета были похищены денежные средства в размере 40 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к указанному преступлению.