ента новостей

15:25
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
13:51
В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге в поселке Федоровское
13:45
В Сосново пенсионер на «Шевроле Нива» сбил 5–летнюю девочку на самокате
13:36
В Петербурге мошенники украли 40 миллионов рублей у пожилой петербурженки
13:29
В Петербурге поймали опытного карманника, обворовавшего иностранцев в Эрмитаже
13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
12:21
На "Красном треугольнике" произошло обрушения перехода между зданиями
11:31
В «Севкабеле» пройдет кинофестиваль «Лето PREMIER»
11:07
Бывшая жена Аршавина почти лишилась носа
10:44
Александр Ревва не приедет
09:58
Школьницу судили за шпаргалку
09:32
Какие профессии наименее востребованы в СПб?
09:25
В Колпино мигрант избил и изнасиловал женщину
09:16
В Луге полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна 7-го этажа
08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
01:19
Олимпиада – 2024: волейболист «Зенита» Женя Гребенников вместе со сборной Франции – в финале после победы в трёх сетах над Италией
20:43
В Ленобласти стартует комплексное развитие Старой Ладоги
19:43
Сборная Польши стала первым финалистом Олимпийского мужского волейбольного турнира: матч с американцами завершился победой команды Вильфредо Леона на тай-брейке
13:54
Единороссы вручили жителям Петербурга награды за оказание помощи участникам СВО
13:01
В Ленобласти завершился ремонт трех участков региональной трассы между Юкками и Кузьмолово
12:42
В Петербурге 19 августа стартует вакцинация от гриппа
12:36
В Ленобласти с погоней задерживали 17-летнего подростка на «жигулях»
10:33
На Мурманском шоссе водитель «Ауди» стрелял по самосвалу
10:25
В Московском районе поймали курьера телефонных мошенников
10:16
В Невском районе поймали курьера телефонных мошенников
09:42
Работа бара приостановлена из-за случаев отравления
09:23
Город потратит 680 миллионов на противогололедные реагенты
08:36
Мы лидируем по низкой безработице
08:34
Проблему собак нужно решать!
00:53
Кубинец Михаин Лопес стал пятикратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, победив в финале спортсмена из Чили
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мошенники украли 40 миллионов рублей у пожилой петербурженки

В Петербурге мошенники украли 40 миллионов рублей у пожилой петербурженки

0
72
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района расследует многомиллионное мошенничество в отношении пожилой петербурженки

Вчера, 7 августа 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 81-летней сотрудницы Института проблем региональной экономики Российской академии наук, проживающей в дома 13 по улице Черняховского.
Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что с марта по июнь 2024 года ей звонили неизвестные и сообщали о, якобы, мошеннических действиях с доверенностями, выписанными на её имя.
Поверив телефонным мошенникам, женщина сообщила звонившим свои паспортные данные, а также данные для доступа в личный кабинет.
Впоследствии с её счета были похищены денежные средства в размере 40 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к указанному преступлению.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-08-2024, 12:45
В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошенникам более7,6 млн рублей
30-03-2024, 12:27
В Петроградском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 10,7 млн рублей
7-03-2024, 10:12
Пенсионерка с Новочеркасского проспекта отдала мошенникам более 11,7 млн рублей
1-03-2024, 13:15
В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам около 17 млн рублей
12-03-2024, 10:40
В Петроградском районе мошенники списали со счета пенсионерки более 470 тысяч рублей
4-02-2024, 13:34
Пенсионерка из Шлиссельбурга перевела мошенникам более 4,7 млн рублей

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 13:45
В Сосново пенсионер на «Шевроле Нива» сбил 5–летнюю девочку на самокате
0
81
Сегодня, 13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
0
78
Сегодня, 08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
0
296
6-08-2024, 13:00
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
Наверх