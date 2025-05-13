На Маршала Блюхера иномарка сбила парня и девушку на электросамокате

В результате дорожного происшествия, произошедшего 12 мая 2025 года около 20 часов 40 минут у дома номер 6 на проспекте Маршала Блюхера, водитель автомобиля марки «ЭКСИД ВХ», мужчина 41 года, совершая поворот на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу 20-летнему гражданину, двигавшемуся на электросамокате вместе с 17-летней девушкой. Они пересекали регулируемый пешеходный переход, также при разрешающем сигнале светофора, не спешившись с транспортного средства.

Вследствие указанного ДТП, несовершеннолетняя пассажирка электросамоката была доставлена в медицинское учреждение. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин данного дорожно-транспортного происшествия.