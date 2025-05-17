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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове автомашина сбила 6-летнего ребенка на велосипеде

На Васильевском острове автомашина сбила 6-летнего ребенка на велосипеде

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские ищут водителя, сбившего ребенка во дворе дома на 15-ой линии Васильевского острова

Накануне вечером, около 19 часов 50 минут 16 мая 2025 года во дворе дома номер 22, расположенного на 15-ой линии Васильевского острова, произошёл дорожный инцидент. Неизвестное лицо, управляя транспортным средством неустановленной марки, совершило наезд на шестилетнего ребёнка.

Согласно свидетельским показаниям, мальчик передвигался на велосипеде в сопровождении своего дедушки. Водитель покинул место происшествия сразу после ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего. Правоохранительные органы предпринимают активные действия для установления личности и задержания водителя, скрывшегося с места ДТП.

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