На Васильевском острове автомашина сбила 6-летнего ребенка на велосипеде

Накануне вечером, около 19 часов 50 минут 16 мая 2025 года во дворе дома номер 22, расположенного на 15-ой линии Васильевского острова, произошёл дорожный инцидент. Неизвестное лицо, управляя транспортным средством неустановленной марки, совершило наезд на шестилетнего ребёнка.

Согласно свидетельским показаниям, мальчик передвигался на велосипеде в сопровождении своего дедушки. Водитель покинул место происшествия сразу после ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего. Правоохранительные органы предпринимают активные действия для установления личности и задержания водителя, скрывшегося с места ДТП.