В Красногвардейском районе иномарка сбила 3-летнего мальчика

Накануне вечером около 17 часов 35 минут возле дома 26 по проспекту Наставников 47-летний водитель автомобиля «Шкода Кодиак», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на переходившего проезжую часть в сопровождении отца справа налево по ходу движения транспортного средства 3-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Водитель в 2022-2023 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.