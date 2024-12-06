В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Северного проспекта

В минувшую среду, 4 декабря к полицейским Калининского района с заявлением обратилась 74-летняя жительница дома 91 по Северному проспекту, которая сообщила, что в период с 27 ноября по 4 декабря ей поступали звонки от неизвестных, которые под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили ее передать деньги курьеру.

В течение нескольких дней пенсионерка следовала указаниям незнакомцев и передавала свои сбережения курьерам, а также переводила денежные средства на указанные ими счета.

В общей сложности женщина отдала около 1 000 000 рублей.

В тот же день, 4 декабря, около 21 часа 30 минут возле дома 91 корпус 1 по Северному проспекту, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при передаче муляжа денежных средств задержали неработающего 23-летнего уроженца Белгородской области.

По данному факту следователи возбудили головное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.