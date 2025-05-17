В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане сразу двух пенсионеров

В органы правопорядка Кировского района Петербурга поступило заявление от пожилого гражданина, 78 лет, проживающего в доме номер 74 по проспекту Маршала Жукова. Заявитель сообщил, что 16 мая 2025 года до 15:00 ему предстоит передать сумму в размере 2 500 000 рублей лицам, предположительно занимающимся мошеннической деятельностью.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, в 16:00 того же дня, возле указанного дома по проспекту Маршала Жукова, сотрудниками уголовного розыска был задержан 20-летний житель Санкт-Петербурга, не имеющий постоянного места работы. Задержание произошло непосредственно в момент передачи денежных средств, что указывает на его возможную роль в совершении преступления.

В ходе следственных действий установлено, что задержанный также может быть причастен к аналогичному эпизоду мошенничества, жертвой которого стал 79-летний пенсионер, проживающий в доме 59 по проспекту Стачек. Потерпевший передал у своего подъезда 1 211 359 рублей, полагая, что участвует в процедуре "открытия безопасного счета".

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данные действия как мошенничество в особо крупном размере.

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.