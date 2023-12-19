В Невском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионера

16 декабря 2023 года к полицейским Невского района Петербурга поступило заявление от 85-летнего мужчины, который проживает на улице Седова, дом 100. Пенсионер сообщил, что вечером 16 декабря 2023 года около 18 часов 00 минут получил звонок от неизвестного человека. Злоумышленник, вводя потерпевшего в заблуждение, утверждал, что его внучка попала в ДТП, в результате которого пострадали люди. Чтобы избежать привлечения внучки к ответственности, злоумышленник потребовал от пенсионера передать 300 000 рублей курьеру.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, которая квалифицирует это деяние как мошенничество.

На следующий день, 18 декабря 2023 года, около 12 часов 00 минут, опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 19-летний житель Петербурга.

Задержание подозреваемого осуществлено в соответствии со статьей 91 УПК РФ, которая предусматривает процедуру задержания на основании достаточных оснований полагать, что лицо совершило преступление.