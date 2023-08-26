В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера

12 августа 2023 года сообщалось о том, что около 14 часов 15 минут в полицию поступило заявление от 76-летего пенсионера проживающего в доме 16 по Киевской улице о том, что 10 августа ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником «Госуслуг», сообщил, что его аккаунт взломан, и для защиты банковских счетов необходимо обналичить денежные средства и передать их курьеру.

На следующий день, 11 августа, у дома 48 по Невскому проспекту, следуя указаниям неизвестного, пожилой человек передал курьеру 1 739 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество).

В минувший четверг поздним вечером около 20 часов 00 минут возле дома 39 по улице Маяковского опергруппой уголовного розыска по подозрению в причастности к данному преступлению задержан 21-летний петербуржец.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.