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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали «дропа» из Москвы, принимавшего участие в обмане пенсионера с улицы Козлова

В Петербурге задержали «дропа» из Москвы, принимавшего участие в обмане пенсионера с улицы Козлова

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали «дропа» из Москвы, подозреваемого в участии в обмане пенсионера с улицы Козлова

Вечером 16 февраля, около 16 часов 20 минут к полицию Кировского района города поступило заявление от 85-летнего жителя дома 23 корпус 2 по улице Козлова, который рассказал стражам порядка о том, что накануне ему позвонил неизвестный, представляясь юристом, и под предлогом проверки подлинности купюр из личных накоплений, убедил его передать курьеру 2 222 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

18 февраля на набережной канала Грибоедова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего жителя Москвы.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
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