В Петербурге задержали «дропа» из Москвы, принимавшего участие в обмане пенсионера с улицы Козлова

Вечером 16 февраля, около 16 часов 20 минут к полицию Кировского района города поступило заявление от 85-летнего жителя дома 23 корпус 2 по улице Козлова, который рассказал стражам порядка о том, что накануне ему позвонил неизвестный, представляясь юристом, и под предлогом проверки подлинности купюр из личных накоплений, убедил его передать курьеру 2 222 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

18 февраля на набережной канала Грибоедова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего жителя Москвы.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.