В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане пенсионера с Новочеркасского проспекта

Днем 21 марта, около 15 часов 00 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 77-летнего жителя дома 15 по Новочеркасскому проспекту. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что с 18 по 20 марта ему звонил неизвестный и сообщил, что мошенники пытались завладеть его денежными средствами. В ходе телефонной беседы звонивший убедил пенсионера передать курьеру все имеющиеся накопления в сумме 1 700 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

23 марта 2025 года около 00 часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники возле дома 30 корпус 3 по улице Маршала Жукова по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего местного жителя.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.