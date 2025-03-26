В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане пенсионера с Новочеркасского проспекта

ента новостей

10:17
Чистая прибыль петербургской «подземки» достигла 4 миллиардов
10:01
Архивные тайны: онлайн-портал о подвигах ленинградских партизан
09:51
В СПб создадут памятник погибшим от ковида
00:11
После победы в первом матче полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги с калининградским «Локомотивом» 3–2 «Ленинградка» уступила во второй встрече 0–3
23:46
СКА начал поход за Кубком Гагарина с поражения в первом матче серии с московским «Динамо»: единственную шайбу в составе петербуржцев забросил Бардаков
16:01
XXVI Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов
15:50
В Петербурге «Единая Россия» открыла уличную выставку о международной акции «Диктант Победы»
12:31
Мошенники придумали новую схему с криптовалютой
12:13
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в ограблении и изнасиловании совершенном 12 лет назад
12:02
В Петербурге задержан 16-летний курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Солдата Корзуна
11:54
В Петербурге задержали агрария, устроившего наркоферму в квартире
11:18
Руководителем Фонда капитального ремонта Ленобласти назначили Олега Ромадова
11:11
Многовековой буддийский храм разрушен в результате «беспрецедентных» и смертоносных лесных пожаров в Южной Корее
10:59
Концертная программа Вечер в Итальянском стиле в исполнении симфонического оркестр «Impulse orchestra» и хора «Созвездие»
10:28
Правительство поддерживает ужесточение ответственности за мошенничество с использованием дипфейков
10:28
Беглов о победителях премии «Город в лицах»
10:12
В СПб подсчитали вывески и названия
09:37
Сократился спрос на пекарни и булочные
09:33
В Петербурге мужчина с самокатом напал на автомобиль скорой помощи
09:27
Под Гатчиной пожилой мужчина умер за рулем «Жигулей»
09:23
В Петербурге задержади карманника из Сибири
09:13
Инструментальный концерт «Штраус-гала»
09:11
Абортов в СПб стало больше: женские консультации проверят
17:36
Концерт вокальной группы «Viva»
17:23
Какие профессии родители видят перспективными?
16:57
Выявлены нарушения по хлебу и кондитерке
16:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и Пискаревским проспектом перекроют одну полосу движения
15:11
Блогерство теперь профессия
15:04
На Гражданском проспекте фургон доставки насмерть сбил пенсионерку
12:55
В Петербурге к сезону навигации готовят природоохранный флот
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане пенсионера с Новочеркасского проспекта

В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане пенсионера с Новочеркасского проспекта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейскими Красногвардейского района задержан «дроп», подозреваемый в обмане пенсионера с Новочеркасского проспекта

Днем 21 марта, около 15 часов 00  минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 77-летнего жителя дома 15 по Новочеркасскому проспекту. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что с 18 по 20 марта ему звонил неизвестный и сообщил, что мошенники пытались завладеть его денежными средствами. В ходе телефонной беседы звонивший убедил пенсионера передать курьеру все имеющиеся накопления в сумме 1 700 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

23 марта 2025 года около 00 часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники возле дома 30 корпус 3 по улице Маршала Жукова по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего местного жителя.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-03-2025, 12:24
В Петербурге поймали "дропа" из Краснодарского края
20-02-2025, 11:41
В Петербурге задержали «дропа» из Москвы, принимавшего участие в обмане пенсионера с улицы Козлова
14-03-2025, 12:30
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Муринской дороги
6-03-2025, 10:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
27-03-2024, 13:02
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Маршала Жукова
5-03-2025, 12:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:27
Под Гатчиной пожилой мужчина умер за рулем «Жигулей»
26-03-2025, 15:04
На Гражданском проспекте фургон доставки насмерть сбил пенсионерку
24-03-2025, 23:44
на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода
21-03-2025, 22:45
В Ленобласти водитель микроавтобуса погиб вылетев в кювет на трассе «Кола»
Наверх