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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину распылившего содержимое газового баллончика в вагоне метро

В Петербурге задержали мужчину распылившего содержимое газового баллончика в вагоне метро

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские Московского района задержали распылившего содержимое газового баллончика в вагоне метро на станции «Московские ворота»

19 мая 2025 года около 23 часов 20 минут к полицейским петербургского метрополитена поступило заявление от гражданина 1997 года рождения. Он сообщил, что в вагоне поезда на станции «Московские ворота» у него возникла ссора с неустановленным лицом. Конфликт перерос в физическое столкновение, в ходе которого оппонент применил газовый баллончик. После этого нападавший покинул место происшествия.

Пострадавший, получивший телесные повреждения, обратился за медицинской помощью в травматологический пункт. После оказания необходимой помощи ему было назначено амбулаторное лечение. Затем он обратился в полицию с заявлением о произошедшем.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, 20 мая 2025 года около 12 часов 10 минут возле дома номер 10 по Прогонной улице был задержан мужчина 1975 года рождения. Он работает инженером в коммунальной службе и подозревается в причастности к данному инциденту.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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