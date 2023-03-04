28 февраля 2023 года к полицейским Московского района Петербурга обратилась женщина, 1997 года рождения, с заявлением о том, что около 21 часов 00 минут в помещении аптеки по адресу: улица Варшавская дом 112, знакомый мужчина, 1986 года рождения, применив физическую силу, похитил у нее мобильный телефон «Айфон-8», стоимостью 25 000 рублей и с места происшествия скрылся.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Вчера вечером около 16 часов 00 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска, по месту проживания, задержан мужчина, 1986 года рождения.
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
В Петербурге мужчина в аптеке отобрал у женщины мобильный телефон и скрылся
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
28 февраля 2023 года к полицейским Московского района Петербурга обратилась женщина, 1997 года рождения, с заявлением о том, что около 21 часов 00 минут в помещении аптеки по адресу: улица Варшавская дом 112, знакомый мужчина, 1986 года рождения, применив физическую силу, похитил у нее мобильный телефон «Айфон-8», стоимостью 25 000 рублей и с места происшествия скрылся.
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