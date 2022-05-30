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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, занимавшегося грабежами

В Петербурге задержали мужчину, занимавшегося грабежами

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34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Калининском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, занимавшегося грабежами на улице Карпинского

В минувшую субботу днем около 14 часов 12 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 17-летнего юноши, о том, что около 13 часов 55 минут возле дома 36 по ул. Карпинского неизвестный похитил принадлежащий ему рюкзак и самокат, после чего с места происшествия скрылся.

Также, 28.05.2022 в 17:04, к полицейским поступило заявление от женщины, 1975 года рождения, о том, что около 14 часов возле дома 36 по ул. Карпинского неизвестный похитил сумку у ее несовершеннолетнего сына, 2005 года рождения.

В тот же день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейсике возле дома 79 по Северному пр. задержали и полностью изобличили в совершении данных преступлений гражданина одной из стран ближнего зарубежья, 1995 года рождения.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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