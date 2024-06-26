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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина, домогавшийся школьницы в метро

В Петербурге задержан мужчина, домогавшийся школьницы в метро

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в вагоне метро

Вечером 24 июня 2024 года, около 20 часов 20 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 40-летней местной жительницы о том, что в вагоне электропоезда между станциями метрополитена «Площадь Александра Невского – Новочеркасская» неизвестный мужчина совершил в отношении ее 16-летней дочери противоправные действия.
Вчера, 25 июня 2024 года около 20 часов 20 минут возле дома 7 по бульвару Красных Зорь, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 31-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Источник: ГУ МВД
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