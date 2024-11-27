ента новостей

22:25
В Петербурге двое пьяных мужчин напали на водителя скорой помощи
22:20
Упорнейшая ничья со счётом 25:25 в матче SEHA – Gazprom League между гандбольным «Зенитом» и клубом «Мешков Брест» из Белоруссии: у Ильинского – 6 мячей
21:34
«Зенит» победил «Ахмат» в матче Кубка России со счётом 2:1, голы в составе победителей забили Лусиано Гонду и Артур
20:44
Доммараджу Гукеш выиграл у Дин Лижэня 3-ю партию и сравнял счёт в матче за шахматную корону
19:20
Поисковики подведут итоги года на церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти»
19:08
В Ленобласти опрокинулся пассажирский автобус. Пострадали четыре человека
17:09
Выставка Прохора Вечканова «Художник начала XXI века»
16:23
Зарплаты в транспорте выросли
14:03
В Петербурге поймали хулиганов, запускавших фейерверки в окна дома на Бассейной улице
13:34
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
13:28
Закон о налогообложении цифровых валют принят Госдумой
10:49
Дискуссия «Герои нашего времени» состоится в Историческом парке
09:40
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 22 млн рублей
09:33
В Приморском районе "Газель" сбила 16-летнюю девушку
09:13
Нелегальный мигрант хотел откупиться
08:43
Они платили за лишнего человека
08:38
В СПб займутся подготовкой кадров
01:49
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» одержал две победы над «Сибиряком» – 7:5 и 5:2
18:00
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов на ташкентском турнире «Кубок Президента» набрал 3 очка за 6 туров и занимает 70-е место, у Ивана Землянского – 3,5 очка и 29-е место
17:19
Петербургское «Динамо» одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате ВХЛ: после «Ростова» и «Бурана» команда Игоря Гришина обыграла «Тамбов»
13:28
Петербуржцы могут платить налоги через МФЦ
12:45
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «В.Клюев», «ПК-145» и «Перекат»
12:09
Недвижимость подорожала из-за метро
10:30
В Южной Корее мужчина осужден за переедание
10:14
В Пакистане массовые протесты и столкновения с властями
09:49
Полицейские поймали жителя Сахалинской области, обманувшего пенсионерку с улицы Передовиков
09:46
Банки СПб оказались под санкциями
09:41
В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина
09:17
Средний чек в магазинах вырос
21:55
Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь с победы чёрными начал защиту своего титула в сингапурском матче с индийским гроссмейстером Доммараджу Гукешем
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге двое пьяных мужчин напали на водителя скорой помощи

В Петербурге двое пьяных мужчин напали на водителя скорой помощи

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района Петербурга задержали двоих подозреваемых в нападении на водителя скорой помощи 

Сегодня утром, 27 ноября около 09 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 10 по Счастливой улице водителю скорой помощи распылили в лицо содержимое газового баллончика.

В этот же день к полицейским из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним обратился пострадавший с травмами и ожогами глаз, которого после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное  лечение.

27 ноября около 11 часов 55 минут, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в квартире дома 10 по Счастливой улице по подозрению в причастности к указанному инциденту задержали двоих жителей Петербурга, 42 и 33 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанных доставили в отдел полиции, в отношении них составили административные материалы по ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-08-2024, 10:38
На КАД задержали напавшего на фельдшера скорой помощи
26-12-2022, 10:36
В Невском районе пьяный хулиган избил фельдшера скорой помощи
30-08-2024, 09:17
На Троицкой площади трое мужчин избили подростка
5-02-2024, 15:10
В Приморском районе задержали хулигана, брызнувшего из баллончика в лицо водителю «скорой помощи»
31-08-2024, 11:29
В Петроградском районе женщина на детской площадке брызнула из баллончика в лицо ребенку
14-06-2024, 12:11
В Колпино пьяный мужчина избил водителя «Скорой помощи»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:33
В Приморском районе "Газель" сбила 16-летнюю девушку
25-11-2024, 20:12
В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки
25-11-2024, 20:07
На Васильевском острове иномарка насмерть сбила пожилую женщину
25-11-2024, 09:46
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадала 7-летняя девочка
Наверх