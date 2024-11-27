В Петербурге двое пьяных мужчин напали на водителя скорой помощи

Сегодня утром, 27 ноября около 09 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 10 по Счастливой улице водителю скорой помощи распылили в лицо содержимое газового баллончика.

В этот же день к полицейским из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним обратился пострадавший с травмами и ожогами глаз, которого после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

27 ноября около 11 часов 55 минут, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в квартире дома 10 по Счастливой улице по подозрению в причастности к указанному инциденту задержали двоих жителей Петербурга, 42 и 33 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанных доставили в отдел полиции, в отношении них составили административные материалы по ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.