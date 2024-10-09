В Кировском районе Ленобласти в ДТП погиб водитель автомобиля «Ваз 2106»

Накануне вечером, 8 октября 2024 года около 18 часов 20 минут на 15-ом километре трассы «Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж – Луга», 46-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро Спорт», уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения, где по правилам выезд запрещен, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении и вернувшимся в свою полосу из встречной полосы движения автомобилем «Ваз 2106» под управлением 67-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.