В Ленобласти иномарка сбила 12-летнего велосипедиста

Накануне днем, 4 августа 2024 года около 14 часов 10 минут на 5 километре трассы «Кировская» 65-летний водитель, управляя автомобилем «Субару Легаси», двигаясь со стороны СНТ «Нептун» в сторону СНТ «Лесное», выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАяи проводят проверку.