На проспекте Просвещения иномарка сбила 8-летнего мальчика

Накануне днем, 13 октября 2024 года около 14 часов 00 минут возле дома 87 по проспекту Просвещения, в Калининском районе Петербурга 47-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер» совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия мальчика (находился на прогулке без сопровождения взрослых) госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.