Накануне днем, 15 мая 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 52 по Старо-Петергофскому проспекту, в Адмиралтейском районе Петербурга 29-летний водитель “Джили Атлас” совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.
На Старо-Петергофском проспекте иномарка сбила 12-летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Старо-Петергофском проспекте, в котором пострадал ребенок
Накануне днем, 15 мая 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 52 по Старо-Петергофскому проспекту, в Адмиралтейском районе Петербурга 29-летний водитель “Джили Атлас” совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
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