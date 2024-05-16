На Старо-Петергофском проспекте иномарка сбила 12-летнего мальчика

Накануне днем, 15 мая 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 52 по Старо-Петергофскому проспекту, в Адмиралтейском районе Петербурга 29-летний водитель “Джили Атлас” совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.