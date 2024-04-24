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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика

В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП на Искровском проспекте, в котором пострадал ученик второго класса

Накануне вечером, 23 апреля 2024 года около 18 часов 30 минут возле дома 21 по Искровскому проспекту, в Невском районе Петербурга 43-летний водитель, управляя автомобилем «Черри Тиго», двигаясь от улицы Дыбенко к улице Шотмана, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 8-летнего мальчика.
В результате дорожно-транспортного происшесвтия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход дети
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