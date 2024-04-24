В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика

Накануне вечером, 23 апреля 2024 года около 18 часов 30 минут возле дома 21 по Искровскому проспекту, в Невском районе Петербурга 43-летний водитель, управляя автомобилем «Черри Тиго», двигаясь от улицы Дыбенко к улице Шотмана, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 8-летнего мальчика.

В результате дорожно-транспортного происшесвтия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.