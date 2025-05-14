На проспекте Ветеранов иномарка сбила двухлетнего мальчика

Накануне вечером, 13 мая около 20 часов, возле дома номер 171, корпус 5, расположенного на проспекте Ветеранов, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки "Geely Атлас", мужчина 69 лет, совершил наезд на двухлетнего мальчика. Инцидент произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, когда ребенок, держась за руку матери, пересекал проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу.

В результате столкновения ребенок получил многочисленные травмы и был экстренно госпитализирован. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Согласно предварительным данным, водитель, предположительно виновный в случившемся, в течение 2025 года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Зафиксировано 12 подобных случаев.

В связи с произошедшим, следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель транспортного средства задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.