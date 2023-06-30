В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика на самокате

Вчера вечером около 20 часов 10 минут возле дома 49 по Мебельной улице, в Приморском районе Петербурга автомобиль "Kia K5" под управлением 35-летнего мужчины, двигаясь по дворовому проезду, совершил наезд на пересекавшего на самокате проезжую часть 9-летнего мальчика.

Ребенок с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован Детскую больницу № 2.

По данным ГИБДД, водитель в 2022-2023 годах привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 28 раз.