В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика на детском самокате

Накануне днем около 14 часов 00 минут возле дома 55 корпус 1 по Ленинскому проспекту 30-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц» и двигаясь от проспекта Героев в сторону улицы Доблести, совершил наезд на пересекающего проезжую часть на детском самокате 10-летнего мальчика. Ребенок с черепно-мозговой травмой и переломами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Установлено, что водитель в 2023 году 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.