В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате

Накануне вечером около 16 часов 20 минут возле дома 4 корпус 2 по Венской улице в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти 40-летний водитель, управляя автомобилем «Киа К-5» и двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на 7-летнего мальчика, катавшегося на самокате без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Установлено что водитель в 2023 году 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По данном у факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.