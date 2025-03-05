В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова

3 марта около 11 часов 05 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 69-летней жительницы дома 30 по проспекту Маршала Жукова. Пожилая женщина рассказала о том, что днем 27 февраля ей позвонил неизвестный и убедил ее для «сохранности» снять со счета 600 000 рублей и передать курьеру у дома 130 по Ленинскому проспекту.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 4 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник угрозыска возле дома 9 по Богатырскому проспекту задержали 28-летнего подозреваемого.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.