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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова

3 марта около 11 часов 05 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 69-летней жительницы дома 30 по проспекту Маршала Жукова. Пожилая женщина рассказала о том, что днем 27 февраля ей позвонил неизвестный и убедил ее для «сохранности» снять со счета 600 000 рублей и передать курьеру у дома 130 по Ленинскому проспекту. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

Вчера, 4 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник угрозыска возле дома 9 по Богатырскому проспекту задержали 28-летнего подозреваемого. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
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