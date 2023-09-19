В Кировском районе задержан подозреваемый в обмане пенсионерки

12 сентября к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 83-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный, сказал, что ее дочь якобы признана виновником в ДТП с пострадавшими, и для не привлечения ее к уголовной ответственности необходимо передать денежные средства, после чего на лестничной клетке около своей квартиры пенсионерка передала неизвестному 50 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий возле дома 70 по проспекту Маршала Жукова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний неработающий.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.