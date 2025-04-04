В Петербурге поймали курьера, подозреваемого в обмане пожилого доцента ВУЗа

28 марта к полицейским Петроградского района Петербурга поступило заявление от 90-летнего доцента ВУЗа, проживающего в доме 20 по Ординарной улице.

Пожилой мужчина рассказал стражам порядка, что после телефонного разговора с неизвестным, под предлогом обеспечения безопасности накоплений, его убедили передать неизвестному банковскую карту с денежными средствами в размере 500 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 3 апреля возле дома 20 по Большой Монетной улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнего жителя дома 146 по Среднеохтинскому проспекту.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.