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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Маршала Жукова

В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Маршала Жукова

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки в Кировском районе Петербурга

Вечером минувшего понедельника, 25 марта 2024 года около 19 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 88-летней женщины, проживающей в доме 58 по проспекту Маршала Жукова. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала на лестничной клетке неизвестному 88 тысяч рублей,
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
26 марта 2024 года около 14 часов 50 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 96 по набережной реки Фонтанки сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 37-летнего жителя Приморского края.
Похищенное не изъяли.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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