В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Маршала Жукова

Вечером минувшего понедельника, 25 марта 2024 года около 19 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 88-летней женщины, проживающей в доме 58 по проспекту Маршала Жукова. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала на лестничной клетке неизвестному 88 тысяч рублей,

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

26 марта 2024 года около 14 часов 50 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 96 по набережной реки Фонтанки сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 37-летнего жителя Приморского края.

Похищенное не изъяли.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.