В Кировском районе задержали подозреваемого в грабеже

10 июня 2023 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что возле дома № 60/2 по проспекту Маршала Жукова неизвестный мужчина избил прохожего, отобрал у него мобильный телефон и скрылся. Пострадавший лежит в крови.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции возле дома 60/2 обнаружен 39-летний пострадавший, который сообщил, что около 07 часов 40 минут неизвестный избил его и открыто похитил мобильный телефон «Самсунг А3». Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 12 июня 2023 года около 19 часов 25 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска возле дома 56/7 по проспекту Маршала Жукова по подозрению в совершении указанного преступления задержан 27-летний петербуржец, находящийся на подписке о невыезде за ранее совершенное преступление.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.