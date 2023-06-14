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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе задержали подозреваемого в грабеже

В Кировском районе задержали подозреваемого в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Кировского района Петербурга задержали подозреваемого в грабеже

10 июня 2023 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что возле дома № 60/2 по проспекту Маршала Жукова неизвестный мужчина избил прохожего, отобрал у него мобильный телефон и скрылся. Пострадавший лежит в крови.
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции возле дома 60/2 обнаружен 39-летний пострадавший, который сообщил, что около 07 часов 40 минут неизвестный избил его и открыто похитил мобильный телефон «Самсунг А3». Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Вечером 12 июня 2023 года около 19 часов 25 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска возле дома 56/7 по проспекту Маршала Жукова по подозрению в совершении указанного преступления задержан 27-летний петербуржец, находящийся на подписке о невыезде за ранее совершенное преступление.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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