В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета

Накануне днем, 5 сентября 2024 года к полицейским Пушкинского района поступила информация о том, что из окна дома на Красносельском шоссе неизвестный стреляет по людям из окна.

Незамесдлительно прибывшие на место происшествия полицейские, возле дома 7 по Красносельскому шоссе задержали 60-летнего местного жителя.

Сотрудники полиции установили, что мужчина из окна своей квартиры произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета в воздух.

Пострадавших нет.

Подозреваемого доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сигнальный револьвер изъяли.