Накануне днем, 5 сентября 2024 года к полицейским Пушкинского района поступила информация о том, что из окна дома на Красносельском шоссе неизвестный стреляет по людям из окна.
Незамесдлительно прибывшие на место происшествия полицейские, возле дома 7 по Красносельскому шоссе задержали 60-летнего местного жителя.
Сотрудники полиции установили, что мужчина из окна своей квартиры произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета в воздух.
Пострадавших нет.
Подозреваемого доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сигнальный револьвер изъяли.
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
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Опубликовал: Anton78
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В Пушкине полицейские задержали местного жителя, напугавшего прохожих стрельбой из сигнального револьвера
Накануне днем, 5 сентября 2024 года к полицейским Пушкинского района поступила информация о том, что из окна дома на Красносельском шоссе неизвестный стреляет по людям из окна.
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