В Петербурге конфликт на площадке для выгула собак завершился стрельбой из сигнального пистолета

Вечером 11 мая 2025 года, приблизительно в 20:30, дежурная часть полиции Приморского района приняла вызов о звуках, похожих на выстрелы, около дома номер 30 по Планерной улице.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники правоохранительных органов предварительно выяснили, что на территории, предназначенной для выгула домашних животных, возникла словесная перепалка между неустановленным лицом и 35-летней женщиной, являющейся владелицей собаки. Предметом спора стали правила выгула животного. В ходе конфликта мужчина произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета, после чего покинул место инцидента.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье 213, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

12 мая, вечером, возле дома номер 43 по Богатырскому проспекту, по месту его проживания, сотрудниками уголовного розыска был задержан 47-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

Задержанный помещен в изолятор на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.