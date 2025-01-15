На Стародеревенской улице водитель Porsche скончался после столкновения с припаркованным автомобилем

Вчера вечером, 14 января около 18 часов 10 минут возле дома 6 корпус 1 по Стародеревенской улице, в Приморском районе Петербурга 37-летний мужчина, управляя автомашиной «Porsche Cayenne», совершил наезд на припаркованный автомобиль «Чанган», который, в свою очередь, по инерции протаранил припаркованный впереди автомобиль «Чери».

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Порше» скончался на месте происшествия, его 30-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее водитель иномарки был лишен права управления транспортным средством.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.