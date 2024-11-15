В Ленобалсти водитель «Chevrolet NIVA» скончался после столкновения с припаркованным «ГАЗ Соболь»

Накануне вечром, 14 ноября около 19 часов 10 минут возле дома 2 по Физкультурной улице в посёлке Ермилово, в Выборгском районе Ленинградской области 67-летний мужчина, управляя автомашиной «Chevrolet NIVA», по неустановленной причине совершил наезд на припаркованный автомобиль «ГАЗ Соболь».

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Chevrolet NIVA», без видимых телесных повреждений, скончался на месте ДТП.

Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств аварии.