Накануне вечром, 14 ноября около 19 часов 10 минут возле дома 2 по Физкультурной улице в посёлке Ермилово, в Выборгском районе Ленинградской области 67-летний мужчина, управляя автомашиной «Chevrolet NIVA», по неустановленной причине совершил наезд на припаркованный автомобиль «ГАЗ Соболь».
В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Chevrolet NIVA», без видимых телесных повреждений, скончался на месте ДТП.
Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств аварии.
В Ленобалсти водитель «Chevrolet NIVA» скончался после столкновения с припаркованным «ГАЗ Соболь»
0
44
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Ленинградской области проводят проверку по факту ДТП с погибшим
Накануне вечром, 14 ноября около 19 часов 10 минут возле дома 2 по Физкультурной улице в посёлке Ермилово, в Выборгском районе Ленинградской области 67-летний мужчина, управляя автомашиной «Chevrolet NIVA», по неустановленной причине совершил наезд на припаркованный автомобиль «ГАЗ Соболь».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"