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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку

В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку

0
48
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту наезда на 16-летнюю девушку-пешехода в Колпино

Накануне утром, 01 февраля около 08 часов 20 минут возле дома 13 по Тверской улице в городе Колпино 70-летний водитель, управляя автомобилем «Фольсксваген Поло», и двигаясь от набережной Комсомольского канала в направлении улицы Тазаева, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал 16-летнюю девушку.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьницу в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП дорожные полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район ДТП пострадавший пешеход
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