В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку

Накануне утром, 01 февраля около 08 часов 20 минут возле дома 13 по Тверской улице в городе Колпино 70-летний водитель, управляя автомобилем «Фольсксваген Поло», и двигаясь от набережной Комсомольского канала в направлении улицы Тазаева, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал 16-летнюю девушку.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьницу в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП дорожные полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.