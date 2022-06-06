В Ленобласти неудачный маневр привел к смертельному ДТП

Накануне вечером около 20 часов 55 минут на 57 километре трассы "Нарва", в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина, 1998 года рождения, управляя автомобилем "Дэу Матиз", совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Гранта", под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель "Дэу Матиз" скончался на месте, водитель отечественного автомобиля, его 31-летняя супруга и 7-летняя дочь госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в медицинское учреждение.

По предварительной информации ДТП произошло в результате неудачно совершенного маневра, который на высокой скорости пытался совершить водитель «Матиза».

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка.