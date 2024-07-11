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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино в ДТП с перевернувшейся «Газелью» пострадал пешеход

В Колпино в ДТП с перевернувшейся «Газелью» пострадал пешеход

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с перевернувшейся «Газелью» в Колпино

Сегодня вечером, 11 июля 2024 года около 16 часов 00 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о ДТП с перевернувшимся автомобилем «Газель» на перекрестке улиц Ремизова и Красной в городе Колпино.                                              Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции установили, что отечественный микроавтобус, двигаясь по  Красной улице, задел по касательной автомобиль «Митсубиси», двигавшийся в попутном направлении, в результате чего «Газель» выехала на тротуар и перевернулась, задев при этом мужчину-пешехода.

Пострадавшего 57-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район ДТП пострадавший пешеход
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