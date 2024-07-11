В Колпино в ДТП с перевернувшейся «Газелью» пострадал пешеход

Сегодня вечером, 11 июля 2024 года около 16 часов 00 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о ДТП с перевернувшимся автомобилем «Газель» на перекрестке улиц Ремизова и Красной в городе Колпино. Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции установили, что отечественный микроавтобус, двигаясь по Красной улице, задел по касательной автомобиль «Митсубиси», двигавшийся в попутном направлении, в результате чего «Газель» выехала на тротуар и перевернулась, задев при этом мужчину-пешехода.

Пострадавшего 57-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.