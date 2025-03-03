В Колпино иномарка сбила подростка на электровелосипеде

Накануне днем, 2 марта около 15 часов 30 минут на нерегулируемом перекрестке Адмиралтейской улицы и улицы Коммуны в городе Колпино 72-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении электровелосипедом под управлением 16-летнего подростка.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.